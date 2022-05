Lousada admite adquirir pista onde se realiza a superespecial do Rali de Portugal

O presidente da Câmara de Lousada admitiu a possibilidade de o município adquirir a pista da Costilha, onde esta sexta-feira se disputou uma superespecial do Rali de Portugal, apesar de haver outras soluções.

"Daqui a alguns meses vamos ter novidades. Estamos em negociações para uma solução, uma vez que os terrenos desta pista [no centro urbano] são de propriedade privada. Isso pode constituir uma enorme fragilidade no futuro e Lousada não pode abdicar desta resposta", afirmou Pedro Machado, em declarações à Lusa, recordando a tradição do concelho no desporto motorizado.

Para o edil, aquisição do espaço é "uma das possibilidades, mas há outras que estão a ser devidamente equacionadas".

Pedro Machado falava no circuito da Costilha, no dia em que se disputou mais uma classificativa do Rali de Portugal, perante cerca de 15 mil pessoas, incluindo milhares de estrangeiros. Questionado sobre a possibilidade de construção de uma pista de raiz noutra zona do concelho, disse fazer "sentido equacionar todos os cenários". Para o autarca, urge encontrar uma solução para o problema, até porque, lembrou, Lousada pretende recuperar a organização de uma prova internacional de ralicross, que perdeu para Montalegre há alguns anos.

Nesta fase, admite-se a possibilidade de, com algumas adaptações no circuito, a Costilha poder receber uma prova do europeu, mas, acentuou Pedro Machado, está fora de hipótese, por falta de condições da atual pista, uma etapa do mundial da especialidade. "No investimento que vier a ser feito, um dos pressupostos é que possamos aqui fazer todas as provas nesta modalidade", referiu.