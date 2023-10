Luta pelo título nacional continua em aberto

A luta pelo título nacional de ralis continua em aberto e ao rubro, quando está cumprido o primeiro dia do Rallye Vidreiro - Centro de Portugal.Ricardo Teodósio (Hyundai i20 Rally2) é o mais bem posicionado, entre os quatro candidatos, ocupando o terceiro lugar da geral, a 9.3 segundos do líder, o britânico Kris Meeke (Hyundai i20 Rally2), que não conta para o Nacional, tal como o espanhol Alejandro Cachón (Citroen C3), segundo classificado, a 5.7 segundos,Atrás de Teodósio seguem os outros três pilotos candidatos ao título: José Pedro Fontes (Citroen C3 RS), quarto, a 10.5 segundos, Miguel Correia (Skoda Fabia RS EVO), quinto, a 11.4 segundos, e Armindo Araújo ((Skoda Fabia RS Rally 2), sexto, a 14.1 segundos.Este sábado cumpre o último dia com seis especiais, em Mata Mourisca, Pombal e São Pedro Moel, com duas passagens em cada.