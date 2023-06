Mais de meia centena de pilotos inscritos para a 32.ª edição Rampa do Caramulo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 32.ª edição da Rampa do Caramulo, em Tondela, no próximo fim de semana, terá mais de meia centena de pilotos na prova que conta para o Campeonato de Portugal de Montanha, anunciou esta segunda-feira a organização.

"Estamos à espera para cima de meia centena de pilotos. A nata dos melhores pilotos portugueses estará cá. Há títulos para resolver, por isso, vamos ter competitividade", disse Fernando Batista do Targa Clube, uma das entidades organizadoras.

No decorrer da apresentação do evento, que é igualmente organizado pelo Caramulo Racing Team e a Câmara Municipal de Tondela (distrito de Viseu), Nuno Pinto, do Caramulo Racing Team, fez votos para que esta 32ª edição da rampa "faça mais uma vez história".

"Queremos voltar a ter uma prova de novo com grandeza, qualidade e, principalmente, que o público saia daqui muito satisfeito", acrescentou Nuno Pinto na apresentação da 32.ª edição da competição.

No entender da presidente da Câmara Municipal de Tondela, Carla Antunes Borges, "o interior precisa de ser salvaguardado e eventos como este permitem com que a defesa deste interior possa ser conseguida".

Carla Antunes Borges acrescentou que esta competição "é claramente um demonstrativo dessa importância" da defesa do interior e, por isso, desafiou "quem tem o poder de concretizar e organizar que o faça no interior".

"Este tipo de iniciativa ajuda a dinamizar e potenciar o território e tudo o que temos de bom, as paisagens, a gastronomia e o lazer", rematou a autarca na apresentação do evento que está agendado para o próximo fim de semana, 1 e 2 de julho.

Presente hoje na apresentação da prova estava a Associação dos Pilotos Portugueses de Montanha, representada por Nuno Guimarães, que sublinhou que "o Caramulo tem sempre um lugar especial" no campeonato.

Nuno Guimarães justificou o lugar especial da prova na associação "pela história que tem, não só a prova em si, mas também pela vila, o local e as pessoas que recebem sempre bem" os pilotos.

"Estão reunidas as condições para ser uma prova de excelência, como tem sido nos anos anteriores. Felizmente o Caramulo já conta com uma capacidade hoteleira superior do que há cinco ou dez anos e que permite que toda a caravana possa ficar aqui de sexta até domingo", afirmou.

Da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Paulo Magalhães considerou que esta será uma edição com "muito sucesso, uma jornada desportiva muito interessante" e ainda "decisiva para o Campeonato de Portugal de Montanha".