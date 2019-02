Miguel Barbosa aponta ao título

Miguel Barbosa parte para a sua quarta temporada consecutiva nos ralis com a mesma ambição de se sagrar campeão nacional nesta disciplina, para juntar aos títulos que já tem no todo-o-terreno e na velocidade. "O objetivo é ser campeão, mas sabemos da dificuldade acrescida. Este será um supercampeonato e isso é ainda mais motivador. O Campeonato Nacional de Ralis (CNR) tem vindo a crescer na qualidade e quantidade", afirmou Miguel Barbosa, durante um encontro com a comunicação social, no Porto, para apresentar a sua temporada.Miguel Barbosa volta a pilotar um Skoda Fabia R5, "com algumas pequenas alterações", mas terá Paulo Babo como navegador. Hugo Magalhães, o seu antigo copiloto, vai acompanhar o regressado Bruno Magalhães, campeão nacional entre 2007 e 2009, que volta ao CNR para pilotar um Hyundai i20 R5. Apesar do regresso de Bruno Magalhães, Miguel Barbosa considera que "o favorito é sempre o campeão em título". "Todos nós teremos de ir atrás do Armindo Araújo e tentar roubar-lhe o título", afirmou.O CNR 2019 inclui nove eventos e o primeiro começa esta sexta-feira, com o Rali Serras de Fafe. O Rali de Portugal também é pontuável para o CNR. "Será o ponto alto do ano", disse Barbosa.