Miguel Correia abandona e Armindo Araújo é cada vez mais o melhor português no rali

Está confirmado o abandono de Miguel Correia. O piloto bracarense, de 31 anos, tinha iniciado a secção da tarde deste sábado do Rali de Portugal com o estatuto de melhor português em prova, mas uma sucessão de problemas travou as suas aspirações.Primeiro um furo num pneu e, depois, avaria no motor. Algo que tinha sido percetível no final da classificativa de Amarante, com o estranho barulho do motor do Skoda Fabia Evo. No final desse troço, Correia admitiu que em princípio não daria para continuar e, há instantes, confirmou o abandono nas redes sociais."Lutámos, trabalhámos e provámos que estamos a chegar ao patamar mais alto dos ralis. O dia de hoje no Rali de Portugal acabou para nós, mas vamos tentar regressar amanhã em Super Rali. Obrigado por todo o apoio", escreveu Miguel Correia, no Instagram. Refira-se que Correia tinha subido à liderança do Campeonato Portugal de Ralis, cujas contas encerraram no final da jornada de sexta-feira.Neste sentido, Armindo Araújo tem via aberta para se tornar no melhor português em prova no final do Rali de Portugal, sendo que o piloto de Santo Tirso ainda "poupou imenso" o seu Skoda na especial de Amarante.