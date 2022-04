Miguel Correia estreia-se a vencer no Campeonato de Portugal

O piloto bracarense Miguel Correia (Skoda Fabia) estreou-se este sábado a vencer uma prova do Campeonato de Portugal de Ralis, ao ser o mais rápido no final do Rali Terras D'Aboboreira, terceira ronda do Nacional.



Miguel Correia, que faz dupla com Jorge Carvalho, concluiu as nove especiais cronometradas com o tempo de 1:13.40,9 horas, deixando Armindo Araújo (Skoda Fabia) na segunda posição, a dois segundos, com Bruno Magalhães (Hyundai i20) em terceiro, a 11,2.

À entrada para a última especial da prova, Correia e Araújo estavam separados por 1,6 segundos, mas o piloto de Braga venceu este troço, com 0,4 segundos de vantagem sobre o antigo campeão nacional.

José Pedro Fontes (Citroën C3) foi o quarto classificado, a 54,5 segundos, com Pedro Almeida (Skoda Fabia) em quinto, a 55,8 segundos.

Estes resultados, aliados aos problemas de caixa de velocidades sofrido pelo campeão nacional, o algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fabia), deixam Armindo Araújo mais líder do campeonato.

A próxima prova é o Rali de Portugal, de 19 a 22 de maio.