Montalegre confirmado na abertura do Mundial de Ralicrosse em 2023

Montalegre vai acolher a primeira etapa do Mundial de Ralicrosse, a 3 e 4 de junho, segundo a alteração ao calendário divulgada esta sexta-feira pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), que "promete reforçar" o "espetáculo" na pista portuguesa.



"O Conselho Mundial da FIA aprovou a alteração do calendário de 2023 do Campeonato do Mundo de Ralicrosse, que começará em Portugal e no Circuito Internacional de Montalegre, nos dias 3 e 4 de junho", anunciou esta Federação em comunicado.

De acordo com o mesmo, esta mudança "promete reforçar o número de inscritos e o espetáculo na pista portuguesa" no ano em que a mesma "celebra o seu 25.º aniversário". Montalegre regressa, assim, "à posição de primeira prova" do Mundial de Ralicrosse, competição que acolhe "pela oitava vez".

A etapa portuguesa estava inicialmente prevista para 26 e 27 de agosto, de acordo com o calendário divulgado pela FIA em Bolonha, Itália.

Com esta alteração, além de abrir o Mundial, o circuito localizado no sopé da serra do Larouco será "palco do teste oficial de pré-temporada, que trará a Portugal todas as equipas e pilotos" da competição "uma semana antes da prova".

A par do campeonato do mundo, a ronda lusa volta a incluir, também, os europeus de RX1 (Supercars) e RX3 (Super1600), a par do "regresso" do kartcrosse "como prova de suporte".

De acordo com o mesmo comunicado, "o novo calendário vai passar por três continentes, Europa, África e Ásia", sendo que a época arranca no final de abril, na Hungria, com a primeira prova pontuável para o europeu (RX1 e RX3), etapa que antecede o campeonato do Mundo, em Portugal.

Novo calendário do Mundial de ralicrosse:

3-4 de junho: Portugal (Montalegre)

17-18 de junho: Noruega (Hell)

1-2 de julho: Suécia (Höljes)

22-23 de julho: Reino Unido (Lydden Hill)

5-6 de agosto: Bélgica (Mettet)

19-20 de agosto: Alemanha (Estering)

7-8 de outubro: África do Sul (Cidade do Cabo)

11-12 de novembro: Ásia (a ser anunciado)