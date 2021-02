Morreu Hannu Mikkola, campeão do mundo de ralis em 1983

O finlandês Hannu Mikkola, que foi campeão do mundo de ralis em 1983, morreu na sexta-feira aos 78 anos, vítima de um cancro, anunciou este sábado o WRC (Mundial de ralis).

Mikkola foi o primeiro campeão com um carro com tração às quatro rodas, num Audi Quattro, e terminou a carreira com 18 triunfos em ralis, sete dos quais no rali da Finlândia.

O finlandês começou a sua carreira na Volvo e conseguiu a sua primeira vitória em 1966, no rali de Pohjala.

No Mundial, teve a sua primeira grande temporada em 1979, ajudando a Ford a ganhar o título de construtores e perdendo o de pilotos, por apenas um ponto, para o sueco Bjorn Waldegaard.

A mudança para a Audi acabou por ser decisiva para Mikkola, vencendo dois ralis em 1981 e 1982, antes de se sagrar campeão em 1983, ano em que venceu quatro provas.

A última vitória de Mikkola aconteceu no Quénia em 1987 e deixou em definitivo o Mundial em 1991, apesar de ter corrido algumas provas como convidado.

"Hannu Mikkola ganhou o Mundial no meu ano de nascimento e, mesmo nunca o tendo conhecido, estou triste pelo seu desaparecimento", escreveu o campeão do mundo, o francês Sébastien Ogier, no Twitter.

Na mesma rede social, o piloto norueguês Petter Solberg lembrou "uma lenda, um verdadeiro cavalheiro, um verdadeiro campeão e um bom pai".