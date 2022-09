Neuville beneficia da desistência de Loeb e lidera Rali da Acrópole

O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) terminou este sábado o terceiro dia do Rali da Acrópole na liderança, beneficiando dos problemas mecânicos que afetaram o francês Sébastien Loeb (Ford Puma) e o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris).

Neuville lidera a 10.ª das 13 etapas do campeonato do mundo de ralis, com 27,9 segundos de vantagem sobre o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) e 52,9 sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20).

Loeb, eneacampeão mundial, tinha iniciado o dia no primeiro lugar e reforçado o comando no fim da primeira classificativa, mas foi forçado a desistir devido a problemas no alternador do seu Ford Puma, não conseguindo mudar a correia.

Já Rovanpera, que lidera destacadamente o Mundial, com 203 pontos, mais 72 do que Tanäk, deu continuidade ao dia mau que teve na sexta-feira, tendo hoje, sem conseguir recuperar, bateu numa árvore e acabou de desistir, ficando sem hipóteses de celebrar na Grécia o seu primeiro título de campeão.

Neuville, que começou o dia em quarto lugar, com 16 segundos de atraso para Loeb, apostou no ataque e terminou o dia a gerir a vantagem, ficando a três classificativas de conquistar o seu primeiro rali esta temporada - conta 15 na carreira.

O finlandês Esapekka Lappi (Toyota) esteve no segundo lugar, atrás de Neuville, contudo teve problemas no abastecimento de combustível e assim viu esfumar-se o sonho de pódio.

Caso ocupe o pódio, o trio da Hyundai pode devolver a equipa à luta do mundial de construtores, pois soma 293 pontos, ainda distante da Toyota que segue com 381.