Neuville perdeu uma roda na ligação para Mortágua e... o 2.º lugar no Rali de Portugal

Novo momento de algum drama no Rali de Portugal, agora na classificativa de Mortágua. O belga Thierry Neuville, que ocupava a 2.ª posição da classificação geral, teve um problema na ligação. "Perdi uma roda na ligação e tive de reparar. E tenho a transmissão danificada", explicou, no final do troço, descarregando a frustração com murros no volante e um palavrão... Caiu na classificação e está, agora, a quase um minuto e meio do líder Elfyn Evans.Quem poderia ter subido ao pódio, face a esta incidência, era Pierre-Louis Loubet, da M-Sport Ford. Mas o francês despistou-se e foi bater numa zona de árvores, ficou rodeado de muito pó, conseguiu voltar ao trajeto... mas bateu do outro lado do troço. Caiu uns lugares na geral, também. Craig Breen também se viu perdido nas nuvens de pó do próprio carro quando bateu num muro de terra e fez um pião.Com isto, Kalle Rovanperä fez o melhor tempo e aproximou-se de Evans. Dani Sordo é agora o 3.º da classificação geral.1.º E. Evans, Toyota, 1:23.05,6 horas2.º K. Rovanperä, Toyota, +10,7 segundos3.º D. Sordo, Hyundai, +42,5 s4.º T. Katsuta, Toyota, +48,8 s5.º G. Greensmith, M-Sport Ford, +56,9 s6.º P. Loubet, M-Sport Ford, +1.08,4 m