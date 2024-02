Neve 'eliminou' favoritos Rovanperä e Tänak no Rali da Suécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) terminou o primeiro dia do Rali da Suécia na liderança, depois do compatriota Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) e do estónio Ott Tänak (Hyundai i20) terem ficado fora de prova, devido à neve.

Numa prova em que a tradição beneficia os pilotos nórdicos, Lappi concluiu o primeiro dia completo de competição com 3,2 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), com o sueco Oliver Solberg (Skoda Fábia) na terceira posição, ele que compete na categoria WRC2, a segunda mais importante do campeonato.

"Esta foi uma das tardes mais difíceis de sempre que já passei na neve", comentou Lappi, considerando que "são condições extremas, mesmo para um piloto finlandês".

Rovanperä, bicampeão em título que começou esta prova na liderança, após vencer a especial de abertura, na quinta-feira, até arrancou bem o dia, chegando à terceira especial na frente, com uma vantagem de 5,7 segundos para Katsuta.

Mas, o mais novo campeão de sempre, que este ano está a participar apenas em algumas provas do campeonato, não conseguiu evitar as armadilhas da neve sueca.

"Numa curva, saí da trajetória e bati com a traseira do carro. A pancada estragou o radiador", explicou o piloto de 23 anos.

Também Ott Tänak, campeão em 2019, desistiu, depois de ficar preso num banco de neve.

Já o líder do campeonato à partida desta segunda prova, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), sentiu muitas dificuldades pelo facto de ser o primeiro piloto em pista, num dia em que nevou intensamente. Cedeu já 2.46 minutos e é 11.º da geral.

"As condições eram piores do que esperávamos. O nosso objetivo era conseguir ultrapassá-lo, mas não foi fácil", explicou Neuville, que penalizou 40 segundos por se ter atrasado na terceira especial, devido a um problema técnico no seu Hyundai.

Um pouco mais de sorte teve o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que fechou o dia na quinta posição, mas já a 1.50 minutos.

No sábado, disputam-se sete especiais, com um total de 126,74 quilómetros cronometrados.