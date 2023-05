Nova reviravolta no Rali de Portugal: Rovanperä é o quarto líder ao fim de cinco classificativas

Há nova reviravolta no Rali de Portugal e Kalle Rovanperä acaba de subir à liderança da classificação geral. O finlandês tinha chegado à segunda passagem por Góis com 0,4 segundos de atraso para Dani Sordo e conseguiu ganhar 1,2 ao espanhol da Hyundai, passando agora a comandar o rali, com 8 décimas de segundo à maior.Está a ser uma tarde bastante agitada para os pilotos e empolgante para quem assiste ao rali. Por um lado, os participantes têm estado muito preocupados com a gestão dos pneus, já que ainda faltam três classificativas para o final do dia, enquanto a classificação continua num autêntico carrossel, apresentando agora o quarto líder ao fim de apenas cinco classificativas."Tentei poupar os pneus, mas procurando manter um bom ritmo de corrida", disse Kalle Rovanperä no final do troço, ao passo que Dani Sordo frisou que o troço de Góis foi "muito duro". "Não percebia como estavam os pneus e não puxei muito", reconheceu.1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 13.03,9 minutos2.º Thierry Neuville, Hyundai, +0,4 s3.º Dani Sordo, Hyundai, +1,2 s4.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +2,5 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +3,4s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 56.03,6 minutos2.º Dani Sordo, Hyundai, +0,8 s3.º Thierry Neuville, Hyundai, +14,2 s4.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +17,8 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +22,9 s6.º Elfyn Evans, Toyota, +32,9 s7.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +55 s