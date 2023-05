Oficial: Rali de Portugal vai manter-se no calendário do WRC

É oficial! O Rali de Portugal vai manter-se no calendário do mundial de ralis (WRC) em 2024 e tudo indica que também irá permanecer em 2025, mas isso só será anunciado lá mais para o próximo outono.Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal, rubricou o contrato junto de Mário Martins da Silva, presidente da Comissão Organizadora do Rali de Portugal, e de Jona Siebel, diretor do promotor do WRC.