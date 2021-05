Ogier aborda a próxima época: «O plano é claro e não estarei no WRC a tempo inteiro»

Um dos temas da época tem sido o futuro de Sébastien Ogier e hoje, em conferência de imprensa de lançamento do Rali de Portugal, o piloto francês foi questionado por Record sobre o tema.





"É uma pergunta a que tenho respondido com frequência. Não me vou proibir de nada. O meu plano é claro e não vai mudar. Não estarei a tempo inteiro no campeonato. Mas quantos ralis farei ainda não sei. Um dos meus sonhos é correr em circuitos e Le Mans. Se isso acontecer preciso de saber quanto tempo me ocupa... Uma das principais razões de querer sair do campeonato é para ter tempo em casa e estar com a família... Dêem-me algum tempo e talvez mais tarde possa dizer algo mais sobre o meu futuro", afirmou o piloto da Toyota."Quero fazer o melhor na última época a tempo inteiro no WRC e estou aqui para tentar um último título, mas é estranho pensar que estes anos passaram tão depressa. Mas provalmente ainda vão ver a minha cara mais algumas vezes", acrescentou. Ogier tinha adiado a retirada de cena de 2020 para 2021, mas perspetiva-se então que venha a fazer alguns ralis na próxima temporada, uma ideia que já tinha sido transmitida por Jari-Matti Latvala, diretor-desportivo da Toyota.