Ogier e Loeb regressaram ao Rali... e ambos voltaram a ter problemas

Sébastien Ogier e Sébastien Loeb regressaram ao Rali de Portugal este sábado, com penalização de 10 minutos por cada classificativa falhada desde que abandonaram na jornada de ontem devido aos respetivos problemas. Certo é que, na primeira passagem por Cabeceiras de Basto, os dois múltiplos campeões do Mundo tornaram a ter problemas.Primeiro foi Loeb, que está a abrir a estrada hoje. Durante o troço perdeu, subitamente, toda a potência do seu carro, tendo parado para reiniciar o sistema e, depois de ter perdido algum tempo, percorreu o restante troço na terceira velocidade. Depois do final do troço, parou para tentar resolver o problema, na medida do possível.Já Ogier entrou para a especial com 17 minutos de atraso, o que lhe valeu uma penalização de 2 minutos e 50 segundos. Na passagem pelo segundo sector do troço, Ogier bateu no lado esquerdo, numa curva para a sua direita, o carro foi projetado para o lado contrário acabou saindo de estrada e sem conseguir recolocar o carro no troço.A tripulação saiu do carro e o co-piloto Benjamin Veillas recuou uns metros para alertar os pilotos que passariam depois e certo é que, apesar da frente do Yaris de Ogier estar dentro do troço, não constituiu um entrave à passagem normal dos pilotos. Ao fim de algum tempo, Ogier conseguiu regressar à classificativa e chegou ao fim sem asa traseira e com muitos, muitos danos e com um tempo de 43.45,3 minutos.Na frente da corrida, Kalle Rovanperä ganhou 4,7 segundos a Elfyn Evans e está agora a 10,2 do piloto galês na classificação geral. Thierry Neuville subiu ao 5.º lugar apósum par de deslizes de Pierre-Louis Loubet. Agora os pilotos seguem para Amarante, a maior classificativa do Rali de Portugal, com 37,24 km de extensão.1.º Elfyn Evans, Toyota, 1:52.52,72.º Kalle Rovanperä, Toyota, +10,2 s3.º Dani Sordo, Hyundai, +1.04,8 m4.º Takamoto Katsuta, Toyota, +1.06,5 m5.º Thierry Neuville, Hyundai, +2.05,5 m