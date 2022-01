Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ogier lidera em Monte Carlo no arranque da era híbrida do Mundial de Ralis Francês concluiu esta primeira jornada da 50.ª época do campeonato com o tempo de 25.48,4 minutos





• Foto: Sébastien Ogier / Twitter