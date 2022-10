Ogier mais perto da vitória no Rali da Catalunha

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) ficou este sábado mais perto da vitória no rali da Catalunha, 12.ª e penúltima prova da temporada, após terminar o segundo dia de corrida com 20 segundos de vantagem para o segundo classificado.



Ogier concluiu esta segunda etapa da prova catalã com o tempo de 2:10.18,5 horas, tendo 20,7 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que roubou o segundo lugar ao finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), já campeão, na derradeira especial do dia.

Rovanperä está, assim, na terceira posição, a 22,1 segundos do companheiro de equipa, que domina desde a tarde de sexta-feira. "Foi um dia bastante agradável para nós. Divertimo-nos dentro do carro e os tempos surgiram naturalmente. Esse é o sonho sempre que participamos num rali. Honestamente, até estou contente com a minha época até ao momento, mas claro que seria agradável conseguir uma vitória", frisou Ogier que, desde que conquistou o oitavo título da sua carreira, em 2021, decidiu participar apenas a tempo parcial no campeonato.

Já Kalle Rovanperä, que se sagrou campeão na ronda anterior, na Nova Zelândia, admitiu ter "cometido um erro" nas afinações, que lhe custou "algum tempo", sobretudo devido ao "sistema híbrido".

Quem aproveitou foi Thierry Neuville, que ascendeu ao segundo lugar, depois de já ter liderado a prova na manhã de sexta-feira. "Esperávamos continuar na luta [pela vitória], mas o Ogier conseguiu duplicar a vantagem que tinha de manhã, pelo que não há muito mais que possamos fazer", admitiu o piloto belga.

O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) é o quarto, a 36 segundos de Ogier.

No domingo, os pilotos enfrentam mais quatro troços cronometrados, com um total de 56,1 quilómetros.