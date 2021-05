Ogier segura a liderança do Mundial de Ralis por apenas dois pontos

À entrada para a Power Stage de Fafe, era certo que, a confirmar-se a vitória de Elfyn Evans e o 3.º lugar de Sébastien Ogier, ambos chegariam aos 76 pontos na classificação do campeonato de pilotos do WRC. Seriam, por isso, os pontos extra da última classificativa a desfazer este empate virtual.





Ora, Sébastien Ogier fez a terceira melhor marca da Power Stage e amealhou mais três pontos, ao passo que Elfyn Evans fez a quinta melhor marca e somou apenas um ponto. Isto significa que Ogier segura a liderança do ranking de pilotos, tendo agora 79, apenas mais dois do que Evans. E isto também significa que Ogier terá de abrir a estrada no primeiro dia do Rali da Sardenha, dentro de menos de duas semanas, que também será disputado em terra.Classificação de pilotos no WRC:1.º Sébastien Ogier, Toyota, 792.º Elfyn Evans, Toyota, 773.º Thierry Neuville, Hyundai, 574.º Ott Tänak, Hyundai, 455.º Kalle Rovanperä, Toyota, 416.º Takamoto Katsuta, Toyota, 367.º Dani Sordo, Hyundai, 298.º Craig Breen, Hyundai, 249.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, 2210.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford, 20Com o resultado do Rali de Portugal, a Toyota afasta-se ainda mais da Hyundai no mundial de construtores. Tem agora 183 pontos, mais 37 do que a Hyundai que totaliza 146 pontos. A M-Sport Ford chegou aos 64 pontos.