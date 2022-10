Ogier vence na Catalunha e dá título mundial de construtores de ralis à Toyota

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu este domingo o Rali da Catalunha, 12.ª e penúltima prova do Campeonato do Mundo, possibilitando à marca japonesa a conquista do título de construtores.

Ogier concluiu as 19 especiais da prova catalã com o tempo de 2:44.43,9 horas, deixando o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em segundo lugar, a 16,4 segundos, com o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) em terceiro, a 34,5.

Desta forma, a Toyota conquistou o segundo título consecutivo de construtores, tendo 93 pontos de vantagem para a Hyundai.

Já Ogier, chegou às 55 vitórias, a primeira esta temporada e na era híbrida e, também, a primeira com o novo navegador, o francês Benjamin Veillas, que substituiu Julien Ingrassia.

O piloto gaulês, campeão em título, participou apenas em cinco ralis este ano, depois de ter decidido abrandar um pouco na sua carreira e dedicar-se, também, às resistências, tendo participado nas 24 Horas de Le Mans.

"É a primeira vitória do Benji, pelo que estou muito feliz por ele. É fantástico vencer, porque foi um fim de semana importante para a equipa. Nem sempre é fácil conseguir estes resultados", sublinhou o piloto francês.

O terceiro lugar de Kalle Rovanperä permitiu à Toyota assegurar o título a uma prova do final do campeonato.

"Não era o resultado que queria neste rali, mas penso que não é assim tão mau também", sublinhou Rovanperä, que já assegurou matematicamente o título de pilotos desde a ronda anterior, no Japão.

O campeonato termina no Japão, de 11 a 13 de novembro, onde a Toyota poderá celebrar a conquista dos dois campeonatos perante o seu público.