Oliver, o jovem que não sente a pressão de ser filho de... Petter Solberg

Se filho de peixe sabe nadar, o que será Oliver, o filho de Petter Solberg? Aos 19 anos apenas, o jovem vai estrear-se no Rali de Portugal e na categoria WRC 2, ao volante de um Hyundai.





"Sim, há uma primeira vez para tudo e tenho é de me adaptar o mais rápido possível e uma corrida como esta é incrível. Tem fantásticas classificativas e a atmosfera é muito boa também. Os reconhecimentos não foram fáceis, mas são troços interessantes e será uma prova dura, seguramente", começou por dizer Oliver Solberg, em conferência de imprensa.Mas se Oliver não conhece Portugal, o mesmo não se pode dizer do pai. O norueguês Petter Solberg, campeão do Mundo em 2003 ao volante do mítico Subaru Impreza, não venceu nenhuma edição da prova portuguesa, mas acumulou experiência e conhecimento com as suas passagens por Portugal. E Oliver aproveita."Sim, ele tem uma grande experiência neste rali. Escolha de pneus, as classificativas, onde ser cuidadoso e onde arriscar. Ele tem uma vasta experiência que me pode ser útil", apontou, sem deixar que toda esta aura de filho do antigo campeão do Mundo possa mexer com o seu percurso. "Não!". Foi esta a resposta, clara e inequívoca, de Oliver Solberg quando lhe foi questionado se sentia alguma pressão por ser filho de Petter.