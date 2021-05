Os tempos de André Villas-Boas na primeira manhã do Rali de Portugal

Terminou a primeira manhã do Rali de Portugal para André Villas-Boas. O treinador português, que está a competir pela primeira vez neste evento, tinha avisado que iria "com calma" nas classificativas da região centro do país e está a cumprir.





Na classificativa de Lousã fez 10:53.6, em Góis cumpriu o trajeto em 15:45.5 e há pouco fez a especial de Arganil em 14:35.8. Na classificação geral encontra-se fora do top 40, a mais de 7 minutos (7:16.4) do líder Dani Sordo.A presença de André Villas-Boas tem sido um dos pontos de interesse neste Rali de Portugal. Ontem, encontrou-se com Sébastien Ogier e ofereceu-lhe a camisola do Marselha e, à noite, fez furor na cerimónia de arranque oficial, em Coimbra, ao ter assumido o quão especial era aquele momento, ainda para mais na cidade do clube onde iniciou a carreira de treinador, a Académica.