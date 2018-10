Ott Tanak (Toyota) conclui 1ª etapa do Rali da Catalunha na liderança

O estónio Ott Tanak (Toyota) concluiu esta sexta-feira a 1ª etapa do Rali da Catalunha, 12ª e penúltima prova do Mundial de ralis (WRC), na liderança, impondo-se ao francês Sebastien Ogier (Ford Fiesta) e ao belga Thierry Neuville (Hyundai) na luta pelo título.Os três pilotos têm hipóteses de chegar ao cetro, mas Tanak é o que está pior classificado na geral, com o 3º lugar, a 21 pontos de Neuville, líder, e a 14 de Ogier, campeão em título.Só a vitória interessa ao estónio, que assumiu o comando da prova logo na primeira especial e não mais o largou, fechando a 1ª etapa com 26,8 segundos de vantagem em relação ao espanhol Dani Sordo (Hyundai), enquanto Ogier, que teve um despiste na segunda especial do dia, perdeu tempo e acabou em 7º (a 39.4 segundos) e Neuville em 9º (a 59.7), ao ter errado a esolha de pneus.Apesar de ter começado mal nas estradas de Barcelona, o francês Sebastien Loeb (Citroen), nove vezes campeão do mundo, foi recuperando posições e acabou a etapa na 4ª posição (a 30.2).Este sábado, cumpre-se a segunda etapa do rali, com sete provas especiais de classificação, todas em asfalto.