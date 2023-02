Ott Tänak chega ao último dia do Rali da Suécia na liderança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto estónio Ott Tänak (Ford Puma) chega ao último dia do Rali da Suécia, segunda prova do campeonato do mundo, na frente da classificação, depois ter roubado este sábado a liderança ao irlandês Craig Breen (Hyundai i20) na penúltima especial.

Tänak concluiu este segundo dia de prova com o tempo de 1:54.45,4 horas, deixando Craig Breen na segunda posição, a 8,6 segundos, com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em terceiro, a 23,7.

A degradação dos pneus de pregos foi o fator decisivo no dia de hoje, com Breen, que em 2023 vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis, a segurar o comando durante praticamente todo o dia, ainda que por escassos segundos.

Mas, na penúltima especial do dia, o irlandês cedeu 2,8 segundos para o estónio, que regressou ao comando da prova, por 2,3 segundos, vantagem que consolidou na derradeira especial do dia, onde ganhou mais 6,3 segundos ao piloto da Hyundai.

"Tinha um plano para o uso dos pneus nas duas últimas especiais, mas perdemos um deles na penúltima, pelo que enfrentámos o último troço com um pneu já liso, o que tornou as coisas difíceis", lamentou Tänak, campeão em 2019.

Craig Breen também sofreu com a degradação dos pneus.

"Tentámos fazer o melhor que pudemos, mas é muito difícil levar o carro para onde queremos", explicou.

O azarado do dia foi o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que fez um pião na quinta especial do dia e ficou, definitivamente, afastado da luta pelo pódio.

Evans terminou o dia em quinto, a 57,7 segundos do comandante e atrás do seu companheiro de equipa, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que é quarto, a 27,5.

O atual campeão mundial também se queixou do "plano para o uso dos pneus", que o fez perder o terceiro lugar que ocupava à entrada para o último troço do dia.

No domingo, os pilotos enfrentam três especiais, com um total de 63,4 quilómetros cronometrados.