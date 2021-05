Ott Tänak entra a todo o gás e vence a primeira classificativa do Rali de Portugal

Começou o Rali de Portugal e com a Hyundai a mostrar que vem à caça da vitória na prova e em somar uma boa dose de pontos para o campeonato de construtores. O estónio Ott Tänak fixou o tempo mais rápido da primeira classificativa, em Lousã, ele que é o quarto a ir para a estrada neste primeiro dia de competição.





Tanäk fez um tempo de 9:04.7 e, ainda assim, revelou no fim do troço ter tido uma rápida paragem do motor devido a 'meio pião' numa curva apertada à direita. O mesmo problema teve o companheiro de equipa Dani Sordo, que fez apenas mais 0.4 segundos que o estónio na especial inaugural... Thierry Neuville, igualmente da Hyundai, e o britânico Gus Greensmith fizeram a terceira melhor marca, com mais 0.5 segundos que Tänak.A abrir a estrada esteve Sébastien Ogier, o campeão do Mundo em título. E acabou por perder 5.1 segundos para Tänak. "Tive dificuldades no início e foi um pouco difícil encontrar o ritmo", disse o francês da Toyota. Aliás, o Yaris mais rápido foi o de Elfyn Evans, a 2.5 segundos de Tanäk.Refira-se que todos os 10 pilotos da categoria WRC partiram para as passagens matinais (Lousã, Góis e Arganil) com um pneu duro e quatro macios.Classificação após a primeira especial do Rali de Portugal:1.º Ott Tänak, Hyundai, 9:04.72.º Dani Sordo, Hyundai, +0.4s3.º Thierry Neuville, Hyundai, +0.5s4.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, +0.5s5.º Elfyn Evans, Toyota, +2.5s6.º Kalle Rovanperä, Toyota, +2.9s7.º Takamoto Katsuta, Toyota, +4.7s8.º Sébastien Ogier, Toyota, +5.1s9.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford, +5.5s10.º Pierre-Louis Loubet, Hyundai, +13.4s