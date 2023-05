Ott Tänak furou um pneu e Dani Sordo sobe à liderança do Rali de Portugal

Primeira especial da tarde do Rali de Portugal e já há mossa entre os favoritos. Ott Tänak, que era o líder da classificação geral desde a segunda classificativa da manhã, furou o pneu da frente, lado direito, ainda na fase inicial do troço da Lousã e perdeu muito tempo.Com isso, o novo líder não é Kalle Rovanperä, mas sim Dani Sordo. O espanhol da Hyundai ganhou um segundo ao finlandês da Toyota e está agora no comando do Rali de Portugal por escassas 4 décimas de segundo. Vêm aí Góis e Arganil, segundas passagens que serão igualmente duras para os pilotos, que já apostam maioritariamente em pneus duros para a tarde, após escolha preferencial dos macios na manhã.Pierre-Louis Loubet não abandonou, após o princípio de incêndio no seu Ford Puma Rally1 no final da especial matinal de Arganil. "Está tudo bem. Em 10 minutos deu para reparar o problema", admitiu.A melhor marca desta segunda passagem por Lousã foi de Esapekka Lappi, da Hyundai, que é 5.º na classificação geral. Já Andreas Mikkelsen, em WRC 2, teve problemas, com um furo a ter obrigado a tripulação do Skoda a sair para trocar o pneu no decurso da classificativa. Por força do tempo perdido na mudança, Gus Greensmith teve dificuldades extra devido ao pó levantado pelo carro de Mikkelsen.1.º Esapekka Lappi, Hyundai, 8.56,3 minutos2.º Dani Sordo, Hyundai, +3 s3.º Pierre-Louis Lobet, M-Sport Ford, +3,5 s4.º Kalle Rovanperä, Toyota, +4 s5.º Thierry Neuville, Hyundai, +6,2 s1.º Dani Sordo, Hyundai, 42.59,3 minutos2.º Kalle Rovanperä, Toyota, +0,4 s3.º Thierry Neuville, Hyundai, +14,2 s4.º Pierre-Louis Lobet, M-Sport Ford, +15,7 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +19,9 s