Ott Tänak reforça liderança no Rali de Portugal e Ogier sobe ao 4.º lugar

Muito público e um ligeiro nevoeiro em certos pontos da classificativa de Vieira do Minho, na abertura do segundo dia de competição do Rali de Portugal. Ott Tänak foi o mais rápido ao longo dos 20,64 km da especial, cimentando a sua liderança na classificação geral com mais 7.5 segundos.





"Tive boas sensações e estou mais contente com o carro hoje, já parece mais natural", referiu o piloto da Hyundai no final do troço, depois de ontem ter frisado várias vezes essa sensação de falta de naturalidade.Elfyn Evans foi o segundo mais rápido e ganhou 1.5 segungos a Dani Sordo na luta pelo 2.º lugar, sendo que o espanhol foi o terceiro mais rápido. Sébastien Ogier, o 5.º na estrada neste segundo dia, conseguiu ascender um lugar na classificação por troca com o companheiro de equipa Takamoto Katsuta e por apenas um décimo de segundo."Ok. Ele é sete vezes campeão do Mundo, foi uma especial difícil e escorregadia, tentei evitar cometer erros e se calhar fui demasiado cauteloso. Vamos tentar sobreviver e veremos no que dá", afirmou o japonês. Katsuta, recorde-se, não pode contribuir com pontos para a Toyota do ranking de construtores, já que a marca definiu para esta contabilidade os outros três pilotos (Ogier, Evans e Rovanperä) e só os dois com melhor classificação final irão contribuir com pontos.Refira-se que Thierry Neuville regressou à competição, com penalização que o fez cair para a 29.ª posição da geral por se ter retirado ontem após Mortágua e falhado o troço de Lousada. O belga está a abrir a estrada neste sábado, dia em que os pilotos escolheram na maioria 4 pneus macios e dois duros.No WRC 2, Esapekka Lappi mantém a liderança com que terminou o primeiro dia, mas o russo Nikolay Gryazin perdeu o segundo lugar dessa categoria para o finlandês Teemu Suninen em Vieira do Minho.Classificação geral após 9 classificativas:1.º Ott Tänak, Hyundai2.º Elfyn Evans, Toyota +13.5s3.º Dani Sordo, Hyundai +18.0s4.º Sébastien Ogier, Toyota + 35.5s5.º Takamoto Katsuta, Toyota +35.6s6.º Kalle Rovanperä, Toyota +47.3s7.º Gus Greensmith, M-Sport Ford +1:14.28.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford +2:27.99.º Esapekka Lappi, Volkswagen +4:14.210.º Teemu Suninen, M-Sport Ford +4:28.6