Ott Tänak regressa à Hyundai em 2024

O piloto estónio Ott Tänak vai regressar à equipa da Hyundai no Mundial de Ralis na próxima temporada, anunciou esta quarta-feira o construtor sul-coreano, em comunicado.

"A Hyundai Motorsport demonstra a sua intenção de competir pelo topo do Campeonato do Mundo de Ralis, ao alinhar com uma dupla vencedora, como são [o belga] Thierry Neuville e Ott Tänak", lê-se.

Aos 36 anos, Tänak regressa a uma equipa que representou entre 2020 e 2022 e com a qual conquistou cinco das 19 vitórias conseguidas no Mundial de Ralis.

O mais recente triunfo aconteceu no domingo, no Chile, aos comandos de um Ford Puma.

"Estou ansioso por voltar à Hyundai em 2024. Desde que os nossos caminhos se afastaram, precisamente há um ano, a equipa trabalhou bastante numa nova estrutura técnica", sublinhou o antigo campeão mundial de 2019.

Tänak sublinhou ainda que "a Hyundai tem uma visão clara do que quer para o futuro imediato" e que foi isso que o convenceu "a unir esforços com eles novamente".

Segundo o piloto estónio, o objetivo "será nada mais nada menos do que vencer os três títulos [pilotos, construtores e equipas]".

Ott Tänak fez a sua estreia no Mundial de Ralis em 2009, em Portugal, com um Subaru, terminando em 20.º.

Em 2011, ingressou na M-Sport, com a Ford. Mas seria em 2018, ao assinar com a Toyota, que deu um passo decisivo na carreira, pois conquistou o título mundial de pilotos com a marca japonesa no ano seguinte.

Há três anos, em 2020, foi tentado pelo alto salário oferecido pela Hyundai, mas os problemas técnicos sentidos recorrentemente nunca o deixaram estar novamente na luta pelo título.

Saiu descontente, no final de 2022, para a M-Sport, mas as limitações do Ford Puma semi-oficial também o deixaram frustrado.

"Com esta nova estrutura na equipa, temos as ferramentas necessárias para atingir os nossos objetivos", concluiu.

A presença do novo patrão da equipa, o francês Cyril Abiteboul, antigo diretor da escuderia Renault na Fórmula 1, foi uma das mudanças decisivas.

"A Hyundai Motorsports existe para lutar por vitórias e títulos mundiais. Queremos ser vistos como uns fortes candidatos aos títulos e com as ferramentas necessárias. Isso implica ter o carro, a estrutura e os pilotos", frisou Abiteboul.

Ott Tänak, que vai alinhar com o navegador Martin Järveoja, e Thierry Neuville serão assim os dois pilotos a tempo inteiro da equipa.

Em comunicado, a Hyundai sublinha que esta contratação, no 10.º aniversário do construtor no WRC, significa o compromisso com o campeonato.

Os restantes pilotos, que deverão alinhar de forma alternada com o terceiro carro, não foram ainda divulgados. "Vamos levar o nosso tempo", lê-se no comunicado da Hyundai.

A marca sul-coreana conquistou o título de construtores em 2019 e 2020.





