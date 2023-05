Ott Tänak sem potência híbrida: «Foi um rali muito longo para esta coisa...»

Primeira passagem pela mítica classificativa de Fafe e por zonas icónicas como o Confurco e o salto da Pedra Sentada. Kalle Rovanperä fez o melhor tempo e ganhou mais 1,4 segundos a Dani Sordo na classificação geral, numa especial em que Ott Tänak fez o 3.º melhor tempo, apesar de não ter apoio da unidade híbrida."Estou sem híbrido. Foi um rali muito longo para esta coisa...", disse o estónio da M-Sport Ford, que no final da especial de Paredes se tinha queixado do mesmo: "O híbrido não gostou da noite mais curta, não acordou."Já Thierry Neuville voltou a perder tempo, cerca de 1 minuto e meio, devido à falta de potência no moto r do seu Hyundai i20 Rally1.Como seria de esperar, largos milhares de adeptos preenchem as zonas espetáculo da classificativa de Fafe, com especial concentração nos já mencionados Confurco e salto da Pedra Sentada. Muitos estão acampandos desde sábado, mas há quem tenha chegado ao local há mais dias.Entretanto, a dupla do WRC 2 composta pelo estónio Robert Virves e pelo co-piloto português Hugo Magalhães abandonou durante a classificativa de Paredes, devido a um toque que partiu a suspensão traseira, do lado direito.1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 6.42,1 minutos2.º Esapekka Lappi, Hyundai, +0,2 s3.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +0,4 s4.º Takamoto Katsuta, Toyota, +1,2 s5.º Dani Sordo, Hyundai, +1,4 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 3:14.35,4 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +59,4 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +1.19,3 m4.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +2.24,7 m5.º Thierry Neuville, Hyundai, +4.06,1 m