Ott Tänak termina primeiro dia do Rali da Finlândia na liderança

O piloto estónio Ott Tänak (Hyundai i20) terminou esta sexta-feira na liderança o primeiro dia do Rali da Finlândia, oitava prova do Campeonato do Mundo.

O antigo campeão mundial saltou para o comando logo na abertura do dia, gerindo a vantagem a partir daí, terminando com 3,8 segundos de vantagem sobre o finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris), que é segundo, e com 19,3 segundos sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que é terceiro.

Tanäk, que foi campeão em 2019 com a Toyota, tem tido uma temporada para esquecer, ocupando o quarto lugar do campeonato, com 62 pontos, a 83 do líder, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris).

Por isso mesmo tem uma posição de partida para a estrada que o beneficia, saindo depois dos principais adversários.

Enquanto Rovanperä e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) perdem tempo a cada passagem por terem de limpar os troços de terra batida da floresta finlandesa, Tänak já encontra o percurso mais limpo e com mais tração, o que lhe tem permitido ser rápido, apesar de já estar a rodar perto do limite.

"Tentámos ser mais rápidos na última especial, mas foi quando os erros começaram a aparecer. As minhas baterias estão um pouco em baixo depois de um dia tão cansativo pelo que mal posso esperar por chegar à cama", desabafou o piloto da Hyundai.

Apenas Esappeka Lappi, a jogar em casa, tem conseguido acompanhar o estónio.

À entrada para a secção da tarde, Lappi estava a 8,3 segundos. Mas o piloto finlandês conseguiu recuperar 4,5 segundos para Tänak nas três últimas especiais do dia, que venceu.

"Foi um bom dia. O carro estava incrível e a condução também foi boa. Conseguimos aumentar um pouco a velocidade à tarde e espero uma boa luta amanhã", frisou o piloto da Toyota.

Pelo meio, a organização cancelou o quinto troço "por questões de segurança", devido à deficiente colocação dos adeptos.

Rovanperä, que é quarto classificado no final do dia, a 21 segundos de Tänak, foi o único concorrente a conseguir cumprir o troço, antes de a organização o cancelar.

No sábado, os pilotos têm pela frente oito especiais, com um total de 150,3 quilómetros cronometrados.