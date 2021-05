Ott Tänak termina primeiro dia do Rali de Portugal na liderança

Ott Tänak, piloto estónio da Hyundai, terminou o primeiro dia do Rali de Portugal na liderança da classificação geral. O campeão do Mundo de 2019 registou o tempo mais rápido na Super-especial da Lousada (2:31.4) e dilatou a vantagem sobre o concorrente mais próximo na geral, o britânico Elfyn Evans da Toyota, para 6 segundos.





Dani Sordo perdeu mais algum tempo em Lousada, depois de ter tido mais uma peripécia, desta vez em plena autoestrada quando se deslocava de Mortágua para Lousada: rebentou um pneu e teve de colocar outro... Isto depois de ter perdido da liderança precisamente em Mortágua.O espanhol está a 9 segundos de Tänak, seguido pelos restantes pilotos da Toyota: Katsuta, Ogier e Rovanperä. Ogier fez o segundo melhor tempo na Super-especial e terminou o dia bem melhor do que a forma como começou, estando em 5.º na geral.Para este sábado estão agendadas mais 7 classificativas: dupla passagem por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante e o dia vai encerrar com a Super-especial do Porto, na Foz.Classificação geral no fim do primeiro dia:1.º Ott Tänak, Hyundai2.º Elfyn Evans, Toyota +6.0s3.º Dani Sordo, Hyundai +9.0s4.º Takamoto Katsuta, Toyota +15.45.º Sébastien Ogier, Toyota + 24.0s6.º Kalle Rovanperä, Toyota +28.9s7.º Gus Greensmith, M-Sport Ford +1:02.38.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford +1:33.59.º Esapekka Lappi, Volkswagen +3:34.910.º Nikolay Gryazin, Volkswagen +3:37.1