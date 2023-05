Pierre-Louis Loubet surpreende e é o primeiro líder do Rali de Portugal

Pierre-LouisLoubet surpreendeu e é o primeiro líder do Rali de Portugal. O piloto francês da M-Sport Ford estabeleceu o melhor tempo da primeira classificativa da prova, em Lousã, tendo beneficiado de ter sido o último dos pilotos da categoria Rally1 (carros híbridos) do WRC a ter partido para a especial.Loubet fixou o tempo de 9.02,7 minutos, tendo ganho o troço por escassos 3 décimos de segundo, diferença estabelecida para o espanhol Dani Sordo, que tinha sido o penúltimo WRC a sair para a estrada. A reação de Loubet no final do troço, ao ser confrontado pela repórter com a vitória na classificativa, foi esclarecedora: "A sério?" Loubet sorriu e virou-se para o navegador Nicolas Gilsoul, dando-lhe um aperto de mão. "É bom bom início. Temos de continuar assim!", disse.É apenas a terceira vez que Pierre-Louis Loubet vence uma classificativa da categoria WRC, com a estreia a ter sido na época passada, na 5.ª especial do Rali da Acrópole, na Grécia.Foi um troço de Lousã já com alguma dureza para os carros, prevendo-se que venha a tornar-se mais difícil para os restantes concorrentes do Rali de Portugal e ainda mais na segunda passagem, à tarde. Os pilotos apontaram a existência de poeira na parte final do troço, mas nada de impeditivo para a condução. Refira-se que os pilotos WRC partiram com 4 minutos de intervalo, os WRC2 já partem com apenas 2.1.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, 9.02,7 minutos2.º Dani Sordo, Hyundai, +0,3 segundos3.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +2,3 s4.º Kalle Rovanperä, Toyota, +2,6 s5.º Takamoto Katsuta, Toyota, +3,4 s6.º Esapekka Lappi, Hyundai, +4 s7.º Thierry Neuville, Hyundai, +5 s8.º Elfyn Evans, Toyota, +7,9 s9.º Teemu Suninen, Hyundai (WRC2), +16,3 s10.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford (WRC2), +17,5 s