Piloto Alejandro Martins apela à paz em prova de todo-o-terreno

O piloto português Alejandro Martins decorou o Mini com que vai alinhar na segunda edição da Baja ACP de todo-o-terreno, em Grândola, com um apelo à paz na Ucrânia.

"No próximo fim de semana corremos pela paz", escreveu o piloto, na sua página oficial no Facebook, na legenda à imagem da viatura com que vai participar na segunda prova do campeonato nacional de todo-o-terreno.

Uma mão ensanguentada, sobre a bandeira ucraniana, e mensagens de apoio ao país, como "fim à guerra" e "liberdade para a Ucrânia" ou "fiquem com a Ucrânia", são visíveis no Mini com que o piloto vai participar na competição.

A Baja TT ACP - Grândola/Santiago do Cacém decorre no fim de semana.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.