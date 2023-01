Piloto do WRC vai competir no Campeonato de Portugal de Ralis

Craig Breen vai participar no Campeonato de Portugal de Ralis em 2023 e foi apresentado esta sexta-feira pela equipa Hyundai Portugal. O piloto irlandês, que nos últimos anos tem sido presença assídua nas campanhas do Mundial de Ralis e que este ano fará algumas provas pela equipa principal da Hyundai no WRC, vai conduzir um Hyundai i20 N Rally 2 e ao lado do seu navegador, James Fulton."Estou muito entusiasmado com este projeto, vai ser muito desafiante competir em simultâneo nos dois campeonatos, e sinto-me muito motivado por correr em Portugal com o Team Hyundai Portugal. Vou arrancar a época do WRC na Suécia, mas já não vejo a hora de estar em Fafe convosco", afirmou Craig Breen, aos canais oficiais da Hyundai Portugal.Breen junta-se a Ricardo Teodósio como pilotos já confirmados pela equipa Hyundai Portugal para o CPR, que arranca em março, com o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Cabreira e Boticas."O nosso objetivo sempre foi trazer mais emoção e inovação a este desporto tão popular, com um projeto diferenciador no panorama nacional. Estamos muito entusiasmados por trazer um piloto do WRC para o CPR, temos a certeza que será em benefício da modalidade, atraindo mais público e aumentando a visibilidade do nosso Campeonato, de todos os pilotos envolvidos e respetivos patrocinadores. Gostaria de agradecer a colaboração demonstrada pela Hyundai Motorsport que desde o início apoiou a ideia e o projeto", disse o CEO da Hyundai Portugal, Sérgio Ribeiro.