Piloto Ken Block morre aos 55 anos em acidente

Ken Block, piloto de ralis de 55 anos, morreu esta segunda-feira num acidente com uma moto de neve, anunciou a sua equipa, a Hoonigan Racing Division, nas redes sociais."É com o mais profundo pesar que podemos confirmar que Ken Block morreu hoje num acidente com uma moto de neve. Ken era um visionário, um pioneiro e um ícone. E, mais importante que isso, um pai e marido. Vai fazer muita falta. Por favor, respeitem a privacidade da família neste momento", pode ler-se na publicação.Ken Block, refira-se, fez o seu primeiro rali no México, em 2007, e o último em 2018, na Catalunha. Pelo meio, chegou a fazer demonstrações no Mundial de Rali em Montalegre.