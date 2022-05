Pilotos da Ford com adversário extra: o pó... dentro do próprio carro

O pó foi uma constante nesta manhã de sexta-feira do Rali de Portugal, mas os pilotos da M-Sport Ford tiveram de lidar com um problema extra: o intenso pó... dentro dos próprios carros. Craig Breen, Gus Greensmith e Sébastien Loeb chegaram a queixar-se de problemas semelhantes.Em Góis, Breen foi o primeiro a queixar-se disso mesmo, não tendo total noção do problema que poderia estar em causa para ter tanto pó dentro do Ford Puma. Loeb disse que tinha tido dificuldade em fechar completamente a porta no início da classificativa e Greensmith, que tinha feito um tempo muito bom em Lousã, não escondeu a frustração pelo terreno perdido para os rivais: "Não dá, o carro está cheio de pó e não consigo ver nada..."No final de Arganil, onde Loeb já não foi tão afetado pelo problema ao ponto de ter feito o melhor tempo e ascendido à liderança, Craig Breen tornou a lamentar o pó e não só: "Não consigo... Tentei apertar o máximo a porta, mas ainda por cima estou a suar um bocado e está a ficar tudo colado nos óculos!"Situação estranha esta vivida pelos pilotos da M-Sport Ford. O diretor-desportivo Richard Millener já teceu um primeiro comentário sobre o caso, ao canal do WRC: "É difícil dizer exatamente, parece ser algum problema semelhante entre os três, mas os engenheiros vão falar com eles para perceber o que se pode fazer. É um pouco frustrante porque este tipo de distrações podem levar sempre a pequenas perdas de tempo."