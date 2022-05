Pilotos portugueses em dificuldades: «Passam por aqui os WRC e danificam isto...»

A manhã do Rali de Portugal foi bem mais agitada para os pilotos portugueses do que propriamente para os astros do Mundial de Ralis. Figuras da caravana nacional como Bruno Magalhães, Armindo Araújo ou José Pedro Fontes furaram nas classificativas de Góis (no caso de Magalhães) e Arganil.Reflexos da dureza dos troços que os pilotos encontraram mesmo sendo essa a primeira passagem. "As especiais estão duras. Passam primeiro os WRC e danificam isto... Mas estou a gostar", disse Miguel Correia, em declarações à Antena 1 no final do troço de Arganil.Certo é que a manhã termina com Ricardo Teodósio, o campeão português em título, na frente do pelotão nacional. E convém recordar que a jornada pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis termina ao fim do dia de hoje e, depois, prosseguirá no Rali quem assim entender.27.º Ricardo Teodósio, Hyundai, 40.13,1 minutos28.º Armindo Araújo, Skoda, +15,4 segundos...31.º Miguel Correia, Skoda, +38,1 s32.º Pedro Almeida, Skoda, +50,4 s