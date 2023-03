Programa do Rali de Portugal já é conhecido e há várias novidades

Quinta-feira, 11 de maio

Sexta-feira, 12 de maio

Sábado, 13 de maio

Domingo, 14 de maio

O Rali de Portugal será a 5.ª prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) deste ano e irá realizar-se entre os dias 11 e 14 de maio, sendo já conhecido o programa completo do evento e com várias novidades no itinerário.Desde logo uma que já tinha sido revelada por Pedro Santana Lopes, autarca da Figueira da Foz, quando anunciou a super-especial citadina que irá realizar-se naquela localidade, na sexta-feira, dia 12, ao final da tarde.Por essa razão, a super-especial de Lousada, habitualmente disputada ao fim do dia de sexta-feira, transita para sábado, o que significa que este ano não haverá super-especial na cidade do Porto. A classificativa de Cabeceiras de Basto passa de sábado para domingo, trocando com o troço de Felgueiras, e há ainda a registar a entrada da especial de Paredes, a ser percorrida na manhã de domingo, saindo do programa a classificativa de Montim.No total serão percorridos 1.636,25 quilómetros, dos quais 329,06 serão cronometrados. A extensão total supera os 1.522,89 km do ano passado, mas a parte cronometrada é inferior, comparando com os 338,34 km da edição de 2022, ganha pelo finlandês Kalle Rovanperä, que veio a tornar-se no campeão do Mundo em 2022.10h30 - Baltar (Shakedown)20h30 - Cerimónia de Partida, Coimbra09h05 - Lousã 110h05 - Góis 111h05 - Arganil 113h35 - Lousã 214h35 - Góis 215h35 - Arganil 217h05 - Mortágua19h05 - Figueira da Foz (super-especial)07h35 - Vieira do Minho 109h05 - Amarante 110h35 - Felgueiras 115h05 - Vieira do Minho 216h35 - Amarante 218h05 - Felgueiras 219h05 - Lousada (super-especial)07h05 - Paredes08h35 - Fafe 109h35 - Cabeceiras de Basto12h15 - Fafe 2 (Power Stage)14h20 - Pódio Matosinhos