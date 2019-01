Prova noturna no centro de Monção é novidade do Rali à Lampreia

Uma prova de perícia automóvel noturna, no centro histórico de Monção, é a novidade da edição 2019 do Rali à Lampreia, promovido pela câmara local há mais de 50 anos e esta quarta-feira apresentado publicamente."Introduzir novidades aos nossos eventos é um desafio que aceitamos com gosto. Temos de inovar para atrair, não há outra forma de projetar o concelho", afirmou o presidente do município, António Barbosa, durante a apresentação do evento, e citado numa nota daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo.Para o autarca social-democrata, o Rali à Lampreia, que "junta a perícia automóvel à qualidade e inovação dos restaurantes locais, que apresentam a lampreia do rio Minho de diferentes formas, assume-se como um dos acontecimentos mais relevantes realizados no concelho com milhares de pessoas, portugueses e galegos, a assistirem às provas".A prova vai decorrer dias 23 e 24 de fevereiro. No primeiro dia terá início às 20:30, mantendo-se as duas provas de domingo, uma às 11:00 e outra às 16:00, seguida da entrega de prémios que decorrerá no Museu do Alvarinho.Durante aquele fim de semana, 31 restaurantes do concelho de Monção juntam-se à iniciativa camarária, confecionando, entre outros pratos, o arroz de lampreia.A prova, que tem o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e Parallelvelocity - Club, "deverá contar com meia centena de participantes de Portugal e Espanha".Além do Rali à Lampreia, o programa de animação preparado pelo município inclui o II Encontro Clássicos da Lampreia e o IV Rali Gastronómico, ambos no dia 23 de fevereiro, sendo que este último "consiste num circuito pelos bares aderentes à iniciativa, localizados no centro histórico, onde cada um vai apresentar um acepipe de lampreia". O percurso pelos bares é feito no comboio turístico, sendo animado por uma charanga.No dia 24 de fevereiro, entre as 10:00 e as 18:00, com o apoio da Escola Profissional de Monção/EPRAMI, realizam-se as "Boxes Gastronómicas", no Largo da Palma.