Quatro antigos campeões nacionais participam na primeira edição do Eco Rally de Lisboa, quarta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias, que vai para a estrada no próximo fim de semana.

Bernardo Sousa, Rui Madeira, Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio vão fazer a sua estreia nesta nova modalidade de ralis de regularidade, em viaturas 100 por cento elétricas, anunciou hoje a organização.

As classificativas desenrolam-se nos concelhos de Loures, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Alenquer, Cadaval e Sobral de Monte Agraço.

O Parque Fechado e pódio ficarão instalados no Pontão da Marina do Parque das Nações, onde, na sexta-feira à tarde, terão lugar as verificações documentais e técnicas a partir das 16:00 horas.

No sábado de manhã, pelas 09:30 horas, terá lugar a cerimónia de partida e pelas 18:30 o final da primeira etapa.

No domingo, também pelas 09:30 horas, terá início a segunda etapa que levará os concorrentes a disputar o único setor seletivo desta etapa, que se vai realizar pelas 10:00 horas no Parque de Monsanto, antes de uma neutralização (de 60 minutos das 10:30 às 11:30 horas) no Jardim Afonso Albuquerque, mesmo em frente do Palácio Nacional de Belém.

Após esta neutralização, em Belém, os concorrentes vão percorrer toda a zona ribeirinha de Lisboa, até à Marina do Parque das Nações, onde serão consagrados os vencedores, que passarão no pódio final a partir das 12:00 horas. A distribuição de prémios será às 12:45 horas.