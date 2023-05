Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rafael Cardeira: o piloto de ralis do Sporting que chegou a… chumbar no exame de condução Após 11 anos de carreira, vai estrear-se no Rali de Portugal, competindo em duas rodas motrizes





• Foto: Record