Rali da Bélgica substitui prova do Mundial de ralis no Japão

O rali da Bélgica, agendado entre 19 e 22 de novembro, vai ser incluído no calendário do Campeonato do Mundo da modalidade, em substituição do rali do Japão, que foi cancelado, anunciaram esta quarta-feira os organizadores.

A prova, denominada rali d'Ypres, integra habitualmente o Campeonato da Europa e disputa-se no asfalto, numa distância a rondar os 300 quilómetros.

A 'power stage' da prova, que marca a estreia da Bélgica no calendário WRC, que atribui pontos suplementares para o Mundial vai decorrer no circuito de Spa-Francorchamps.

Após três provas, disputadas até março, e depois de ter sofrido vários cancelamentos e adiamentos devido à pandemia de covid-19, o Mundial de ralis é liderado pelo francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), com 62 pontos.