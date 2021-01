O Rali da Bélgica vai ser disputado entre 13 e 15 de agosto, anunciou esta segunda-feira a organização da prova, que na semana passada integrou o Mundial de ralis em detrimento do Reino Unido.

A prova de Ypres vai ocupar a nona data do campeonato do mundo, que arranca na quinta-feira com o Rali de Monte Carlo, em detrimento da prova britânica, tradicionalmente disputada no País de Gales, que foi cancelada em 2020, e que este ano poderia ser disputada na Irlanda do Norte.

Esta possibilidade, que estava prevista entre 19 e 22 de agosto, foi abandonada "devido à incerteza sobre o financiamento público, relativamente à pandemia provocada pelo novo coronavírus".

"Montar o puzzle vai exigir a consulta das várias partes envolvidas e com os organizadores de outros eventos automobilísticos agendados para esta data, mas a decisão foi tomada: o Rali de Ypres vai ter início em 13 de agosto e o vencedor da primeira etapa belga do Mundial de rali vai subir ao pódio no dia 15 de agosto", lê-se no comunicado da organização.

O Rali da Bélgica integrou o calendário de 2020, mas a edição prevista para novembro último acabou por ser cancelada, devido ao aumento do número de casos de infeção pelo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

A prova é disputada em asfalto, no noroeste da Bélgica, tendo sido organizada pela primeira vez em 1965, contando, habitualmente, para o campeonato da Europa de ralis.

A edição de 2021 do Mundial já tinha sofrido a 'baixa' do Rali da Suécia, que estava agendado entre 11 e 14 de fevereiro.

O campeonato integra o Rali de Portugal, que também foi cancelado em 2020 e está previsto para entre 20 e 23 de maio, e termina no Japão, em novembro.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) defende o seu sétimo título de campeão, que reconquistou no atípico ano de 2020, depois da vitória do estónio Ott Tänak (Hyundai i20), então também ao volante de um Toyota.

Calendário do Mundial de ralis de 2021:

21 a 24 jan: Rali de Monte Carlo (asfalto/neve).

26 a 28 fev: Rali do Ártico (norte da Finlândia) (neve/gelo).

22 a 25 abr: Rali da Croácia (asfalto)

20 a 23 mai: Rali de Portugal (terra).

03 a 06 jun: Rali da Sardenha - Itália (terra).

24 a 27 jun: Rali do Quénia (terra).

15 a 18 jul: Rali da Estónia (terra).

29 jul a 01 ago: Rali da Finlândia (terra).

13 a 15 ago: Rali da Bélgica (asfalto)

09 a 12 set: Rali do Chile (terra).

14 a 17 out: Rali da Catalunha - Espanha (asfalto).

11 a 14 nov: Rali do Japão (terra).