Rali de Monte Carlo: Elfyn Evans termina segundo dia na frente

O galês Elfyn Evans (Toyota Yaris) terminou o segundo dia do Rali de Monte Carlo na liderança, aproveitando um furo sofrido pelo francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que dominou praticamente toda a jornada desta ronda de abertura do Mundial. Evans chegou ao final das cinco especiais de hoje com o tempo de 1:33.57,5 horas, menos 7,4 segundos do que Ogier, que é segundo, e 25,3 do que o estónio Ott Tanak (Hyundai i20), terceiro.

"O Seb [Ogier] teve um dia fantástico, foi uma pena ter sofrido o furo. Penso que a história teria sido completamente diferente sem isso", frisou o líder.

Já Sebastien Ogier disse que foi "divertido guiar com os pneus de inverno", mas admitiu que "o principal problema foi o furo", que lhe custou "muito tempo". "Vim aqui para ganhar este rali e vou fazer todos os possíveis para o conseguir", garantiu o francês, atual campeão do mundo.

Tanak, que começou o dia na liderança, sentiu diversos problemas ao longo das cinco especiais, com o motor do seu i20 a falhar nos pontos mais altos.

As primeiras duas especiais foram disputadas ainda antes de o sol raiar e a abordagem mais conservadora do piloto estónio, campeão em 2019, resultou na descida ao quarto lugar da geral.

Mas uma penalização de 10 segundos por atraso num controlo e um despiste atiraram o finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), que assumira a liderança, para o quinto lugar a 59,1 segundos de Evans e seis segundos atrás do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que é quarto depois de se ter debatido com escolhas erradas de pneus.

"Foi um dia exigente, com as condições a mudarem a cada hora. Ainda só é sexta-feira e ainda faltam dois dias, pelo que ainda é cedo para pensar nas posições. Temos é de nos concentrar em lidar com estas condições", frisou Tanak.

No sábado, disputam-se mais três troços cronometrados, com um total de 57,1 quilómetros.