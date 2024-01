Rali de Monte Carlo: Evans aguenta a liderança mas já tem Ogier 'à perna'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota) terminou o primeiro dia completo do Rali de Monte Carlo, prova de abertura do Mundial, na liderança mas já com o segundo classificado, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), a pressionar.

Evans começou a jornada com 15 segundos de avanço para a concorrência, mas fechou o dia com 4,5 segundos de vantagem sobre Ogier e 16,1 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que baixou ao terceiro posto.

O estónio Ott Tanäk (Hyundai i20) é o quarto, já a 1.13,6 minutos, depois de ter ido parar à valeta na terceira especial, sendo retirado com a ajuda dos espetadores.

Com nove vitórias na prova monegasca, Ogier conhece como ninguém as estradas locais, pois é natural de Gap, cidade que serve de base logística à prova.

Sem tanto gelo e neve como é habitual nesta altura, o oito vezes campeão mundial começou o dia ao ataque, disposto a pressionar o seu companheiro de equipa, apesar de não estar a disputar o campeonato na totalidade, tal como o campeão em título, Kalle Rovanperä, ausente desta primeira jornada.

"Não foi uma semana fácil para mim", disse, visivelmente emocionado, Ogier, sem adiantar as razões do problema. No entanto, admite que o dia de sábado "será divertido".

Com menos razões para festejar estava Evans no final do dia, depois de ter perdido dois terços da vantagem trazida da véspera.

"Foi muito complicado no escuro, não via nada. Estou satisfeito por ter chegado ao final sem problemas de maior", frisou.

No sábado, disputam-se mais 120 quilómetros cronometrados, divididos por seis especiais. Pela primeira vez, será utilizado o novo sistema de pontuação, que atribui 18 pontos ao líder da prova no final deste dia, ficando os restantes pontos guardados para domingo.