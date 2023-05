Rali de Portugal: acidente de Loubet em Amarante condiciona final da classificativa

Amarante é a classificativa mais longa do Rali de Portugal, com 37,24 km de extensão, e foi a menos de um quilómetro do final que Pierre-Louis Loubet teve um acidente que está a condicionar o final da especial para os restantes pilotos.O francês da M-Sport Ford bateu do lado esquerdo, numa zona com árvores, e o carro foi projetado para o lado direito, tendo embatido contra um morro de terra do lado direito do troço, acabando por partir a direção em ambos os lados. Loubet ainda se esforçou para desviar o carro do meio do troço, tendo conseguido encostá-lo ao lado esquerdo, no entanto os pilotos que passaram depois tiveram de passar pela zona com cautela.Por isso, é provável que o Colégio de Comissários do Rali de Portugal corrija os tempos dos pilotos que passaram entretanto pela zona do acidente de Pierre-Louis Loubet. Algo que, a concretizar-se, será anunciado mais tarde.Entretanto, Kalle Rovanperä cavou ainda mais a vantagem sobre a concorrência, tendo feito o melhor tempo em Amarante. O finlandês tem agora 45,8 segundos sobre Dani Sordo e 49,1 sobre Esapekka Lappi.1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 24.33,3 minutos2.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +3,3 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +9 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +11,2 s5.º Takamoto Katsuta, Toyota, +19,4 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 2:03.51,6 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +45,8 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +49,1 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +52,2 s5.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +1.26,3 m