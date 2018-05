Continuar a ler

"Esse é o objetivo", disse o piloto à Lusa, acrescentando que o foco está em "amealhar o máximo de pontos no nacional" e depois continuars "em prova com o objetivo de terminar, sendo o melhor português".Após longa ausência, Armindo Araújo regressou em 2018 à competição, depois de no ano passado ter alinhado como piloto do carro "0" na prova portuguesa do Mundial, tendo, na altura, admitido que só regressaria "com um projeto vencedor"."A Hyundai Portugal, e o i20R5, deram-me este ano essas garantias", diz Armindo Araújo, apesar de reconhecer que "a equipa tem uma estrutura boa, mas é um projeto novo, e com os inerentes problemas de juventude", mas a recente vitória em Mortágua "pode ser o 'clique' para um bom resto de temporada", garantindo que está "muito motivado para o Rali de Portugal e para o resto da temporada".O piloto natural da Vila da Aves chega ao Rali de Portugal no terceiro lugar do Nacional, atrás de Ricardo Moura, que não vai fazer toda o campeonato, e do seu companheiro de equipa na Hyundai, o campeão em título Carlos Vieira."Cada um de nós tem a sua estrutura e os seus objetivos pessoais, mas a convivência é em perfeita harmonia e queremos o melhor para nós e para a Hyundai", frisou.Quanto a José Pedro Fontes, o bicampeão, em 2015 e 2016, viu há um ano, um grave acidente no Rali de Portugal, deitar tudo a perder na luta pelo tricampeonato, afastando o piloto da competição no resto da temporada."O que aconteceu no ano passado é passado, e faz parte do desporto automóvel", disse o piloto à Lusa, garantindo que, nesta altura, está "muito motivado", e com o pensamento em "somar o máximo de pontos para o Campeonato Nacional e depois lutar por ser o melhor português no Rali de Portugal".Fontes vai estrear um Citroen C3R5, de última geração, que o piloto teve já a oportunidade de testar nos últimos dias, mostrando-se "muito confiante do potencial que o carro mostra"."Temos uma boa base de trabalho e muito ainda por desenvolver e melhorar, mas, pelo que já vi, o carro dá-nos todas as condições de lutar pelos objetivos que traçámos", disse.O piloto do Porto é o atual oitavo classificado do campeonato, mas lembra que "ainda não há ninguém destacado na frente" e por isso "está tudo ainda em aberto nas contas do campeonato".O Rali de Portugal é a quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2018, depois de Fafe, Açores e Mortágua, todas em piso de terra, e é também pontuável para o Mundial de Ralis 2018 e que decorre este ano entre 17 e 20 de maio.Para as contas do nacional, apenas contam as classificativas da primeira etapa, ou seja, até final da secção da manhã de sábado.