Rali de Portugal: Armindo Araújo é o português mais rápido no primeiro troço

Armindo Araújo entrou no ritmo certo no Rali de Portugal, ao ter sido o piloto português mais rápido no primeiro troço, em Lousã. O piloto de Santo Tirso, campeão de 2020 do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) fez 9:33.2, tendo ganho inclusive 22.5 segundos ao atual líder do CPR, Ricardo Teodósio.





Bernardo Sousa foi o segundo melhor português, com 9:41.2 na especial de abertura (+8 segundos do que Araújo), seguido de Bruno Magalhães (+18.9s), Ricardo Teodósio (+22.5s) e Miguel Correia (+24.4s). Recorde-se que apenas as classificativas desta sexta-feira entram nas contas relativas ao CPR.André Villas-Boas também já concluiu a classificativa de Lousã, com o tempo de 10:53.6.