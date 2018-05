Continuar a ler

"Estou feliz por ser o melhor português, era o segundo objetivo que tinha para este rali", disse Armindo Araújo, lembrando que "a prioridade era a vitória para o campeonato nacional", conseguida no sábado, e para o qual contavam apenas as 12 primeiras classificativas.O segundo melhor entre os portugueses foi Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5), ao terminar no 17.º posto, a 25.56 minutos do vencedor.Sem os problemas de motor que o fizeram perder mais de três minutos no sábado, o heptacampeão nacional de todo o terreno foi sempre mais rápido do que Armindo Araújo no último dia do rali, mas sem ameaçar a posição de melhor português do ex-campeão mundial de produção.A fechar o pódio dos portugueses ficou Diogo Salvi (Skoda Fabia R5), 23º. na geral, a 46.52,1 minutos.Depois do Rali de Portugal, segue-se a época de asfalto no Nacional, com a quinta prova, o Rali Vidreiro, na Marinha Grande, a 8 e 9 de junho.