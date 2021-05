Rali de Portugal: Armindo Araújo mantém o ritmo e lidera as contas do CPR

Armindo Araújo manteve o ritmo apresentado desde cedo neste primeiro dia de competição do Rali de Portugal e mantém-se como o melhor português após as três especiais inaugurais, em Lousã, Góis e Arganil.





O piloto de Santo Tirso estabeleceu a melhor marca entre os lusos em duas das três classificativas e foi o madeirense Bernardo Sousa a ser o português mais veloz em Arganil, estando agora a 8.6 segundos de Armindo Aráujo na classificação geral.Ricardo Teodósio já está a 54.2 segundos de distância de Armindo Aráujo, seguindo-se Bruno Magalhães. As contas do Campeonato de Portugal de Ralis encerram no final da jornada desta sexta-feira.