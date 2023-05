Rali de Portugal: Armindo Araújo vence contas do CPR e Miguel Correia é o novo líder

Concluída a superespecial da Figueira da Foz, é hora de se fazerem as contas do Campeonato Portugal de Ralis (CPR), que terminavam ao fim da jornada desta sexta-feira. Ora, Armindo Araújo é o vencedor entre os concorrentes do campeonato nacional, tendo sido o 3.º classificado na especial de Mortágua, que serviu de 'Power Stage'.Há, no entanto, mudança de líder do CPR. Ricardo Teodósio, que desistiu da prova durante a tarde, cede o trono a Miguel Correia, que foi o 2.º entre os pilotos do CPR e somou ainda os três pontos extra pela vitória na 'Power Stage' de Mortágua.1.º Armindo Araújo, Skoda, 1:30.51,5 horas2.º Miguel Correia, Skoda, +13,9 s3.º Bernardo Sousa, Citroën, +54,9 s4.º Pedro Almeida, Skoda, +1.04 m5.º Lucas Simões, Ford, +2.14,3m1.º Miguel Correia, 82 pontos2.º Ricardo Teodósio, 62 pontos3.º José Pedro Fontes, 52 pontos4.º Armindo Araújo, 48 pontos5.º Pedro Almeida, 46 pontos